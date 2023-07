Castelnuovo Magra Nuovo Puc L’incarico all’architetto Lucchesini

Il Comune di Castelnuovo Magra rimette mano al Piano urbanistico comunale e per farlo si è affidato nei giorni scorsi all’architetto Doriano Lucchesini di Sarzana, iscritto all’ordine degli architetti della Spezia, per un importo di 18mila euro oltre oneri fiscali, con un ribasso del 20% sul prezzo a base d’asta tramite il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa). Le modifiche in particolare riguardano alcune aree del territorio comunale rispetto alle quali il tecnico dovrà fornire un aggiornamento degli elaborati che vanno dalla relazione illustrativa agli schemi di assetto, dalla verifica del carico urbanistico alle norme tecniche di attuazione fino alla proposta di risposta a eventuali osservazioni. Inoltre dovrà occuparsi della verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica per la quale dovrà predisporre i rapporti preliminari con aree tutelate, rischio idraulico, mobilità, rumore, consumo di suolo e altre schede di dettaglio.