Castelnuovo comune plastic free. Sensibilizzazione e azioni concrete

È ufficiale. Castelnuovo Magra è uno dei 122 Comuni italiani Plastic Free 2025. Che cosa vuol dire? Che dopo aver vagliato la candidatura, l’associazione ambientalista Plastic Free ha riconosciuto e apprezzato l’impegno nella lotta contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio, l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani, soprattutto quelli di plastica. Ma significa anche che Castelnuovo è il primo e unico comune Plastic Free della Liguria centro-orientale e il quarto della regione insieme a Imperia, Celle Ligure e Millesimo.

Soddisfatta la sindaca Katia Cecchinelli: "Castelnuovo Magra si conferma un comune attento e responsabile capace di mettere in campo azioni concrete per la tutela dell’ambiente. Questo premio è dedicato a tutti i cittadini che, con il loro impegno quotidiano, hanno dimostrato che un cambiamento è possibile. Continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti e promuovere una cultura sempre più rispettosa dell’ecosistema".

"Questo riconoscimento – le fa eco il vicesindaco con delega all’ambiente Luca Marchi – è un traguardo che segna un altro passo avanti nel nostro percorso verso la sostenibilità. Non lo consideriamo un punto di arrivo ma ulteriore stimolo a fare sempre meglio per rendere Castelnuovo un esempio di sostenibilità per il bene delle generazioni presenti e future".

La comunicazione dell’assegnazione dei riconoscimenti è stata data martedì a Roma, in una conferenza stampa tenuta a Montecitorio dai vertici e dal presidente dell’associazione Plastic Free, Luca De Gaetano, e dall’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati. La cerimonia di premiazione, invece, si svolgerà l’8 marzo al Teatro Mediterraneo di Napoli con la consegna di un trofeo e dell’attestato.

Nata nel 2019, Plastic Free è un’associazione senza scopo di lucro, attiva in 30 paesi del mondo, impegnata in progetti concreti per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica. Ad oggi in Italia, grazie all’impegno concreto di oltre mille referenti e più di 260mila volontari, ha rimosso dall’ambiente 4.246.209 kg di plastica.

Alina Lombardo