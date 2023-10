Case Arte, il nuovo regolamento. Quota riservata ai cittadini italiani per i nuovi alloggi

Sarzana (La Spezia), 3 ottobre 2023 – E’ stato approvato nella seduta di consiglio comunale di venerdì sera, con i voti favorevoli della sola maggioranza e al termine di un acceso dibattito, il nuovo regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che va a sostituire quello datato 2006.

«L’esigenza abitativa è molto sentita nel nostro territorio. Arte ha individuato una ventina di appartamenti da destinare ad alloggi Erp. Questo intervento è doveroso per la nostra comunità, dato che l’ultimo bando di assegnazione per alloggi Erp risale a 10 anni fa. Il regolamento è conforme alla normativa regionale e alla sentenza della Corte Costituzionale che ha definito incostituzionale il requisito dei 5 anni di residenza nel bacino interessato". Pratica, quella esposta sinteticamente dall’assessore alle politiche abitativ e Sara Viola, che ha suscitato diverse perplessità nelle fila della minoranza, tra cui quella relativa al rischio di incostituzionalità e l’assenza di qualsiasi forma di consultazione delle parti sociali interessate, punti sollevati per primo dal consigliere di Sarzana Protagonista Roberto Loni.

Secondo l’opposizione la previsione di una riserva del 60 percento delle assegnazione degli alloggi di nuova costruzione a cittadini italiani residenti a Sarzana da più di 7 anni, introdurrebbe una disparità di trattamento che rischierebbe di essere giudicata incostituzionale e di invalidare i bandi che saranno emanati sulla base di quel regolamento. A intervenire anche la capogruppo del Partito democratico Beatrice Casini. "Non è accettabile che la residenza continuativa di 6 anni all’interno del comune – ha spiegato la consigliera dem – venga premiata con l’attribuzione di un punteggio doppio rispetto a quello attribuito a chi dimostra di avere un’invalidità civile al 100%. L’unico criterio che dovrebbe presiedere su tutto è quello del bisogno".

Il requisito chiesto della " residenza da almeno 7 anni nel Comune di Sarzana, come recita l’articolo 12 del regolamento, non è un requisito di partecipazione – ha chiarito l’assessore Sara Viola –. È una clausola che riserva il 60% degli alloggi di nuova costruzione ai residenti a Sarzana da almeno 7 anni Quindi non vi è nessun rischio di incostituzionalità".

«Il tentativo dell’opposizione di boicottare questa pratica assomiglia a una piccola acrobazia politica – ha aggiunto il sindaco Cristina Ponzanelli -.Votare contro un regolamento che va a aiutare persone che necessitano di una casa solo perché fatto da una determinata parte politica, mi pare controproducente. La legge a cui attenersi è quella regionale e se c’è qualcosa di inaccettabile è solo non votare questa pratica". "È grave che la maggioranza faccia della propaganda su temi cosi delicati e attribuisca all’opposizione posizioni mai assunte – ha concluso Renzo Guccinelli (Sarzana Protagonista) -. Continueremo a esercitare il nostro diritto e dovere di critica proprio nell’interesse dei cittadini".