Carrera dà la carica ai bianconeri: "Pronti a giocare le nostre carte"

"Sarà una partita dura, rispettiamo lo Spezia ma non ne abbiamo paura perché siamo consapevoli della nostra forza. Da qui alla fine saranno otto finali, dovremo essere bravi a dare continuità". Il tecnico dell’Ascoli Massimo Carrera ha ostentato serenità e determinazione nel presentare il match-salvezza di domani pomeriggio al ‘Picco’, contro le Aquile: "Lo Spezia ha giocatori di qualità, non dovremo lasciare loro tempi e spazi. Dovrà essere una partita di grande sacrificio da parte di tutti. Sappiamo l’importanza del match, abbiamo lavorato tantissimo sui possessi a palla, sulle azioni da fare contro una difesa a tre come gioca lo Spezia". L’allenatore lombardo ha espresso fiducia riguardo le qualità della sua squadra: "I ragazzi stanno bene sia fisicamente che mentalmente. Hanno qualità, possono dare del filo da torcere a qualsiasi squadra. A prescindere dai tifosi al seguito dovremo andare a Spezia per vincere". Sette i giocatori indisponibili nell’Ascoli: lo squalificato Falzerano, gli infortunati Bogdan, Kraja, Mendes, Falasco, Adjapong e Botteghin. Per quest’ultimo potrebbe scattare l’arruolamento in extremis al pari di Gagliolo.

Il sistema di gioco adottato da Carrera è il 3-5-2. Questo il probabile undici iniziale: Viviano; Vaisanen, Bellusci, Mantovani; Bayeye, Masini (spezzino doc), Di Tacchio, Caligara, Zedadka; Streng (in ballottaggio con il nazionale slovacco Duris), Rodriguez. Non al meglio Valzania e Nestorovski. L’Ascoli ha 31 punti in classifica, gli stessi dello Spezia, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte. Rispetto si bianchi, la formazione marchigiana ha una migliore differenza reti (-4 anziché -14) alla luce dei 32 gol realizzati e 36 subiti. Non trascendentale il ruolino di marcia dei bianconeri in trasferta: tre vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte.

Fabio Bernardini