Carlo Tangerini è il più votato della minoranza

"Grazie a tutti quelli che mi hanno votato". Carlo Tangerini è stato il più votato tra i consiglieri che siederanno all’opposizione nel gruppo ’Il futuro è adesso con Ruggia sindaco’ (ovviamente escluso il candidato sindaco al quale vanno tutti i voti presi dalla lista). Sono state 240 le sue preferenze: "Rappresentano non solo un numero, ma un segno tangibile del vostro sostegno e della vostra speranza nel futuro della nostra comunità. Questo risultato mi riempie di orgoglio e mi sprona a lavorare con ancora più impegno e dedizione insieme alla mia squadra. Sono consapevole delle responsabilità che comporta questo ruolo e vi assicuro che farò del mio meglio per rappresentare i vostri interessi e contribuire al benessere e allo sviluppo di Vezzano".

A Vezzano l’opposizione sarà rappresentata da quattro consiglieri tutti della lista a sostegno di Jacopo Ruggia: Carlo Tangerini siederà con Cinzia Calanchi, lo stesso Jacopo Ruggia e Enrica Pasquinelli, new entry in consiglio comunale. "Il nostro comune ha molte potenzialità e insieme possiamo realizzare progetti importanti che miglioreranno la qualità della vita di tutti noi. La vostra partecipazione e il vostro coinvolgimento sono fondamentali per costruire un futuro prospero e sostenibile – conclude Tangerini – auguro al sindaco eletto Massimo Bertoni buon lavoro e resto a disposizione per collaborare attivamente per il bene della nostra comunità. All’opposizione vezzanese non ci saranno consiglieri di altre liste, in quanto non c’è nessun eletto della compagine ’Vezzano nel cuore’ che era a sostegno di Emilio Iacopi.

Cristina Guala