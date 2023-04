Cargiolli capolista di Forza Italia

La bandiera di Forza Italia è tornata a sventolare in città. Dopo la formazione, a legislatura in corso, del gruppo rappresentato dal consigliere Gianluca Maggiari ex Popolari è pronta la lista a supporto della candidata Cristina Ponzanelli alle amministrative di maggio. L’altro pomeriggio a presentare gli aspiranti consiglieri al point elettorale aperto in piazza San Giorgio è arrivato anche Carlo Bagnasco coordinatore regionale del partito nonchè sindaco di Rapallo. Il capolista è il commercialista e revisore Andrea Cargiolli. Insieme a lui il consigliere comunale uscente, funzionario pubblico Gianluca Maggiari, Francesca Bianchi (avvocato), Laura Bottazzi (impiegata amministrativa), Daniela Capolicchio (pedagogista), Alessandro Ferrarini (agente di commercio), Renato Hoxha (studente), Fulvio Laudicino (avvocato), Aldo Leone (dottore commercialista), Mattia Ragno (organizzatore di eventi e agente immobiliare), Federica Sarteschi (dottore commercialista e revisore legale), Francesco Sergiampietri (agente di assicurazioni), Edoardo Signorelli (collaboratore del settore immobiliare), Paola Trapani (casalinga).

Sabato, dopo essere intervenuta nella conferenza programmatica del turismo alla Spezia, il ministro Daniela Santanchè ha incontrato i candidati di Fratelli d’Italia al Loggiato Gemmi: "Cristina Ponzanelli ha risollevato e ravvivato Sarzana".