Carabinieri e Internisti donano l’albero della salute all’ospedale

La salute delle persone passa anche dall’ambiente circostante. Questo il senso di ‘Un albero per la salute’, progetto nazionale in collaborazione tra Arma dei Carabinieri e presìdi sanitari che lo scorso anno ha messo a dimora 30 piante in altrettanti ospedali e che ieri mattina ha fatto tappa a Sarzana. Nell’area verde antistante il pronto soccorso del San Bartolomeo è stato i piantato un leccio sempreverde. "Sono sempre stata votata alla parte ospedaliera del nostro lavoro – spiega la direttrice sociosanitaria Pamela Morelli – ma avere un approccio olistico al concetto di salute è l’unica vera arma che abbiamo a disposizione". Presente all’iniziativa anche Cecilia Tucci, comandante dei reparto di biodiversità dei carabinieri di Lucca: "Siamo felici di donare questo albero all’ospedale, un leccio sempreverde. Niente di meglio in un circondario del genere per dare forza e coraggio. Col tempo potrà raggiungere un’altezza di oltre 15 metri, dando anche ombra". "Sappiamo che le strutture sanitarie – conclude la dottoressa Francesca Corsini – contribuiscono all’inquinamento per le emissioni di Co2 e proprio per questo è nata la volontà di realizzare un progetto in grado di unire la salute della persona a quella dell’ambiente".