Capriolo nel Canale Lunense: salvato prima della chiusa da un gruppo di camminatori

Santo Stefano Magra (La Spezia), 19 aprile 2023 – Il cucciolo di capriolo si è salvato da una brutta fine grazie al tempismo dei camminatori che ieri mattina lo hanno visto annaspare nelle acque del Canale Lunense. Il gruppetto di appassionati delle uscite mattutine lungo la ciclopedonale realizzata sulle sponde del canale nella zona tra Santo Stefano Magra e Ponzano infatti ha visto il cucciolo in acqua che stava cercando di resistere alla corrente. Uno sforzo enorme che lo avrebbe però stancato e trascinato inevitabilmente verso la chiusa di sbarramento dei tronchi e detriti posizionata dal consorzio di irrigazione e bonifica. Rimanendo così inevitabilmente incastrato nella morsa del sollevatore. Per fortuna un ragazzo non ci ha pensato tanto sopra e si è prontamente immerso nell’acqua non eccessivamente alta. Con l’aiuto delle altre persone casualmente incontrate nel tragitto è così riuscito non senza fatica a creare una catena umana e a sollevare l’animale impaurito ormai allo strenuo delle forze per rimetterlo sul ciglio del camminamento e consentirgli dopo qualche attimo di smarrimento di correre via veloce.

Il capriolo evidentemente si è avvicinato all’acqua convinto di riuscire ad abbeverarsi ma è poi scivolato senza riuscire a trovare gli appigli per risalire dalle sponde. In alcuni tratti del corso d‘acqua sono state posizionate delle scalette ma il sistema di sicurezza non è certamente comprensibile dagli animali. Il cucciolo quindi deve ai volontari la vita e i salvatori meritano davvero un sentito ringraziamento.

Quello delle cadute in acqua è problema che si è verificato decine di volte e che ha visto tanti animali scivolare nella condotta idrica. In molti casi per fortuna, essendo la pista ciclabile molto frequentata, i volontari hanno lanciato la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco che hanno in dotazione una speciale rete proprio per afferrare gli animali oppure come nel caso di ieri mattina hanno organizzato catene di pronto intervento riuscendo così a mettere in salvo diversi caprioli ma anche alcuni cani.

m.m.