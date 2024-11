Cantieri sulle strade. Modifiche alla viabilità

Cantieri aperti sul territorio arcolano, con qualche modifica per il transito degli automezzi e divieti di sosta. Stanno infatti ripartendo i lavori in via Vasarolo, colpita da una frana anni fa, per un importo complessivo à di 142 mila euro. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Teas, che curerà sia la parte edile di completamento dell’infrastruttura, quale la sostituzione dei guard rail, sia le opere di miglioramento risanativo di un tratto di versante collinare con la posa di micropali e cordolo in cemento armato.

Durante l’attività per la realizzazione del cantiere ci sarà divieto di transito fino al 7 dicembre nel tratto stradale in prossimità del cimitero di Cerri.

Temporanea interruzione della circolazione anche nella via Marzano fino al 15 novembre nei giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, per lavori di riparazione e sostituzione di un tratto di condotta idrica: viste le dimensioni della strada i lavori possono essere eseguiti in sicurezza e celerità solo con la totale chiusura al traffico.

Non si transita, temporaneamente, neanche in via Sommovigo, dall’incrocio con la provinciale 19 al termine del tratto, fino al 18 dicembre, dalle 8 alle 18 per consentire lavori di scavo per la sostituzione della rete del gas