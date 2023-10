Campagna ’Io non rischio’. Protezione civile in piazza

Due giornate dedicate alla prevenzione e alle informazioni da mettere in pratica in caso di pericolo. Alla campagna nazionale "Io non rischio" in programma oggi e domani partecipa anche la squadra dei volontari del Comune di Luni così come i colleghi di Sarzana e Santo Stefano Magra. L’appuntamento di Luni è in piazza Serravalle nella giornata di oggi mentre domani lo stand si sposterà in piazza XXV Aprile alla presenza della squadra di protezione civile e antincendio boschivo presieduta da Massimiliano Boggia. All’incontro parteciperanno anche il sindaco Alessandro Silvestri, l’assessore al settore Massimo Marcesini e il comandante della polizia locale Marco Monfroni. Per informazioni sul gruppo comunale contattare lo 0187 698082.