Caos per il cambio dei numeri civici. “Consiglio aperto alla cittadinanza”

Castelnuovo Magra, 14 settembre 2024 – “Leggerezza e pressapochismo”. Questi i termini utilizzati dall’opposizione castelnovese per descrivere le modalità con cui è iniziata, a ridosso della campagna elettorale, la revisione della toponomastica comunale che sta provocando disagi alla cittadinanza. I consiglieri Gherardo Ambrosini e Martina Tonelli (Castelnuovo Civica) e Marzio Favini e Manuele Micocci (RicominciAmo Castelnuovo) chiedono la convocazione di un consiglio comunale aperto a tutti, per fare in modo che i cittadini possano portare direttamente all’attenzione dell’amministrazione le problematiche. A causa della rimodulazione di alcune vie e dei numeri civici sono infatti diversi i cittadini che – come spiegato mercoledì da ’La Nazione’ – lamentano la mancata consegna di avvisi medici, bollette e documenti importanti, spesso in scadenza.

“L’amministrazione Montebello – scrive l’opposizione – ha minimizzato i danni di questa manovra durante la campagna elettorale per paura di perdere consenso. Ora il problema è esploso”. La minoranza si è detta del tutto insoddisfatta della risposta che il sindaco Katia Cecchinelli ha fornito alla loro interpellanza del 19 luglio sulla revisione della toponomastica che dopo l’avvio era stata sospesa. “Voler procedere con l’aggiornamento della numerazione civica sui restanti assi viari – spiegano – conferma la volontà dell’amministrazione di andare oltre le 21 strade già colpite dalla sciagura! Una minaccia che fa tremare i polsi alle famiglie fino a oggi risparmiate da questo caos”.

L’opposizione incalza: “Come mai se le regole in ambito di toponomastica sono uguali in tutta Italia solo a Castelnuovo magra è successo questo disastro? Quando e come l’amministrazione provvederà a comunicare ai gestori di pubblici servizi i nuovi numeri, risolvere le criticità e consentire ai postini di riprendere un regolare servizio?”. E chiudono: “Ci aspettiamo che nel prossimo consiglio comunale il sindaco fornisca risposte concrete e risolutive. Rinnoviamo l’appello alla popolazione a segnalarci i problemi, li sosterremo nelle loro battaglie. Non escludiamo di poter arrivare a una class action”.

Elena Sacchelli