Cambia la circolazione per i lavori in corso

Lungo alcune strade del territorio sarzanese sono stati avviati lavori di manutenzione che comportano temporanee modifiche alla viabilità, disposte con ordinanza della comandante della polizia municipale. In via Muccini è in corso il rifacimento della segnaletica orizzontale, nel tratto compreso tra l’ingresso dell’autostrada A12 e piazza San Giorgio, con conseguente divieto di sosta. In via Ronzano (lato centro sociale Barontini) verranno eseguiti lavori di scavo per la posa di cavi della rete elettrica, affidati alla ditta Bagnone. La presenza del cantiere anche in questo caso comporta l’istituzione del divieto di sosta e un restringimento della carreggiata, con la circolazione che viene regolata da movieri o da impianto semaforico. Anche in presennza del cantiere sarà comunque garantito il passaggio pedonale in sicurezza.