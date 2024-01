"Caccia alla Befana! Scopri come si festeggiava Natale nel Medioevo"

Ultimo laboratorio, sabato pomeriggio, alla Fortezza Firmafede nell’ambito della rassegna “ChristmART! Medieval Edition”, organizzata dalla cooperativa Earth per i bambini, per far loro scoprire come si festeggiava Natale nel Medioevo in un castello, tramite, appunto, laboratori didattici incentrati sulle così dette “arti minori”. Sabato con inizio alle 15 ci sarà la ’Caccia alla Befana!’. Dove si è nascosta la Befana? Qualcuno l’ha vista? Recitando filastrocche buffe e seguendo indizi misteriosi nascosti all’interno della fortezza, verranno trovati gli ingredienti segreti per preparare la pozione magica che la farà finalmente riapparire! Attività per bambini dai 6 ai 10 anni, durata 1 h e mezzo circa, costo 7 euro a bambino. Posti limitati: prenotazione obbligatoria compilando il form presente sul sito della Fortezza Firmafede.