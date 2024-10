Caccia al tesoro per i vent’anni della “Stella”

La Residenza Stella festeggia i 20 anni di attività con una caccia al tesoro. Questa l’idea di Fiammetta Rossi – titolare della struttura assistenziale per anziani di via Sobborgo Emiliano – che ha organizzato per questa domenica una giornata all’insegna dell’allegria e dell’inclusività col patrocinio del Comune. L’appuntamento è fissato alle 9 di mattina nell’atrio di palazzo Roderio. Dà lì, dopo le iscrizioni e le presentazioni, avrà inizio la caccia al tesoro a squadre che coinvolgerà attivamente grandi e piccini. Di fatti gli anziani ospiti della Residenza Stella, dalle loro postazioni dislocate in diversi punti della città, resteranno in attesa dei bambini per consegnare loro gli indizi volti alla conquista del "tesoro" rappresentato da un tablet e da un buono del valore di 60 euro spendibile in libreria. Dopo le premiazioni sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. Per informazioni contattare, via Whatsapp, il 334 2213972.