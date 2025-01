ll bus navetta piace al popolo della notte: “Ci divertiamo senza rischiare la patente”

Sarzana, 27 gennaio 2025 – Nicole, Ramona, Marco, Elia e Luca sono un gruppo di amici di Massa, tra i 30 ed i 40 anni, “frenati” dall’inasprimento del nuovo codice della strada entrato in vigore lo scorso 15 dicembre. Gente grande, con la testa sulle spalle, a cui piace di tanto in tanto concedersi una serata fuori fino a tarda notte, al ristorante come in discoteca, bevendo qualche drink in buona compagnia. Il terrore di mettersi al volante ha però cambiato drasticamente le loro abitudini. E quelle di tantissimi altri.

“Finalmente non dovremo tirare a sorte per decidere chi dovrà restare con il bicchiere vuoto. Stasera non toccherà a nessuno di noi!”, ride Marco. Troppo il timore di mettersi al volante anche se le bevute sono state solo un paio, durante tutto l’arco della serata. “Io e mio marito usciamo con il contagocce e quando lo facciamo ci piace concedersi un calice in più”, ammette con candore Ramona. “Perché rischiare la patente? Io e il mio ragazzo usciamo spesso ma ultimamente, per dribblare il nuovo codice della strada, preferiamo a restare a casa o scegliere locali non troppo distanti. A volte, lo ammetto, ci prendiamo il rischio”, racconta Nicole, che con gli amici ha prenotato il bus navetta messo a disposizione dal Jux Tap per la serata del Dinner Club con Andrea Secci.

Sottofondo la musica di Radio Nostalgia accompagna il viaggio che da Massa porta la comitiva fino a Sarzana, imboccando senza esitazione l’autostrada (pedaggio compreso). Alla guida del mini van da 8 posti (più il conducente) c’è Michele: “E’ capitato di riportare a casa passeggeri molto agitati ma anche tanti che avrebbero potuto guidare tranquillamente da soli. Con questo servizio sono molto più sereni. Devono solo pensare a divertirsi. Le richieste di stasera (sabato, ndr) sono arrivate per lo più da Massa e Pietrasanta: andiamo a prendere le comitive e poi le riportiamo a casa quando decidono loro”.

Andrea Tartarini e Cristiano Arpe sono i due gestori della discoteca Jux Tap che hanno ideato il servizio in collaborazione con Lorenzini Viaggi. Il servizio è attivo il venerdì ed il sabato sera con più mezzi. Una “contromisura” per permettere ai loro clienti ed amici di raggiungere il disco club in sicurezza ma anche, è innegabile, evitare contraccolpi economici.

“La nostra discoteca è sempre stata molto sensibile al tema della sicurezza stradale ospitando campagne e trasmettendo messaggi durante le serate – spiega Tartarini –. Non entriamo nel merito del nuovo codice della strada, non è di nostra competenza, mentre è di nostra competenza offrire un servizi efficiente e al passo con i tempi a chi ci sceglie nel fine settimana; che nasce da una precisa esigenza che è quella di molti giovani e meno giovani di continuare a divertirsi rispettando le regole. E’ stato accolto subito molto bene con tante prenotazioni. C’è una maggiore consapevolezza e senso di responsabilità da parte degli utenti che i gestori ora devono coltivare e sostenere”.

“Questo è un’attività impegnativa – ammette Tartarini – che richiede organizzazione ma che mette in condizione l’utente di trascorrere una serata senza alcun pensiero. E’ una facilitazione molto importante. Il riflesso lo vediamo nei consumi dei tavoli che sono superiori quando sono abbinati al transfert”. Non è un inno alla bevuta libera ma ad una nuova cultura del mondo della notte dove sono i locali, e chi li gestisce, che si prendono cura dei clienti. “Solo questo fine settimana abbiamo avuto 50 prenotazioni – spiega Cristiano Arpe –. Il punto di ritrovo è fissato a seconda dell’esigenza dei passeggeri; è necessario prenotare con anticipo per organizzare al meglio i transfer. Ha ovviamente un costo che è collegato alla distanza e al biglietto di ingresso”.

Per prenotazioni è possibile chiamare i numeri 329 1114728 e 393 9093597.

A.B.