Buche e strade sconnesse: "Viabilità inaccettabile"

"Dune, buche, voragini e marciapiedi sconnessi. Sarzana potrebbe essere lo scenario perfetto per la Parigi-Dakar". Parole di Laura Tonarelli, presidente dell’associazione Sarzana Protagonista che, ironizzando sul fatto che proprio nella nostra città potrebbe avere luogo la prossima gara di rally internazionale, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai residenti arricchite da documentazioni fotografica sullo stato in cui versano diverse vie e parcheggi della città, interviene sull’argomento a nome dell’associazione che fa capo e che supporta l’omonimo gruppo consigliare. "Decine di cittadini ci hanno contattato per avanzare segnalazioni sullo stato inaccettabile in cui versa la viabilità cittadina – ha spiegato - C’è chi ci ha rimesso le sospensioni della propria auto, chi è caduto in bici e chi in scooter, riportando anche una frattura. Io stessa camminando per il centro storico con mia figlia e il passeggino, mi incaglio continuamente". Sotto indagine i parcheggi di Porta Parma e quello collocato tra la Pubblica assistenza e la casa di riposo Sabbadini, in cui le radici dei pini hanno creato nell’asfalto dei grossi dossi che, oltre a rendere praticamente inagibili alcuni parcheggi, sarebbero preoccupanti anche per motivi di sicurezza. "Chiaramente ci auguriamo che a Sarzana non si verifichi mai una tromba d’aria di grossa entità – ha proseguito la presidente di Sarzana Protagonista - come purtroppo qualche mese fa è accaduto a Marinella, altrimenti quei pini potrebbero cadere, causando danni a cose e persone. C’è bisogno di cura e di manutenzione che noi, dopo 6 anni di amministrazione Ponzanelli, proprio non riusciamo a vedere". Non solo dossi, ma anche buche ,o meglio voragini, fanno da padrone anche nel semi centro e nelle periferie della città, come nel caso di via del Murello che circonda l’area ferroviaria e da qualsiasi lato si percorra mostra i segni di trascuratezza e abbandono. Così come il marciapiede che partendo dal bar Il Principe costeggia via della Pace. "Anche il centro storico non è esente dal problema – ha concluso Tonarelli - e il ripristino di un manto storico non può essere fatto gettando delle colate di cemento su dei sampietrini, come invece sta accadendo. La sicurezza dei cittadini non è garantita, bisogna fare di più".

Elena Sacchelli