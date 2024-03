"Brugnato-Segesta finisce in pareggio: Follo e Marolacquasanta avvicinano la vetta"

L’interesse principale della 21ª giornata del girone E di prima categoria era tutto focalizzato sul big-match che vedeva di fronte le prime due della classifica. Al ‘Colombo’ di Beverino sabato in anticipo la capolista Brugnato e l’immediata inseguitrice Segesta pareggiavano 0-0 al termine di una contesa essenzialmente tattica nella quale le due squadre si sono controllate a vicenda. Di questo pareggio ne approfittano Follo e Marolacquasanta che si portano rispettivamente a due punti e a tre lunghezze dai brugnatesi. Follesi che si aggiudicano per 3-0 il derby con la Bolanese. Le reti di Franceschini al 21’, di Rossetti al 29’ e del bomber Elhdiy al 54’ di testa. Marolini che invece si impongono per 2-0 con la Castelnovese. Sblocca al 48’ Castro su assist di Porqueddu.

Sorpresa al ‘Cevasco’ di San Benedetto dove la Santerenzina si impone per 1-0 con il Riccò Le Rondini. Decide al 5’ un tocco da sottomisura di Cecchi su punizione di Sanguinetti. Al 66’ il portiere ospite Ontario para un rigore a Manuel Fiocchi assegnato a causa di un fallo subito in area da Lazzari. Arcola Garibaldina e Ceparana pareggiano 0-0 un’importante sfida salvezza al Tanca. Finisce in parità anche il match tra Casarza Ligure e Colli Ortonovo che chiudono sul 2-2. Ortonovesi in vantaggio al 15’ con Vacchino. Casarzesi che ribaltano il risultato con le marcature al 25’ di Traversaro su rigore e al 60’ di Simeone. Nel finale all’80’ il definitivo pareggio degli ‘orange’ di Palagi. Amegliese Iron Fox e Vezzano rinviata: campo Ferrara impraticabile per piogge.

P.G.