Botta e risposta in consiglio regionale sulla presenza del cantiere nel complesso scolastico Poggi-Carducci, a Sarzana. Carola Baruzzo, consigliera del Pd, ha chiesto alla giunta se è a conoscenza delle valutazioni svolte dalla direzione lavori (Ire) per consentire che l’anno scolastico 2024/2025 iniziasse nel nuovo plesso scolastico ancora in presenza del cantiere edile e i tempi ipotizzati per consentire ai 750 utenti che oggi frequentano la nuova scuola di svolgere ogni attività senza la presenza di un cantiere edile. L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha illustrato il progetto previsto e le sue finalità e ha precisato che gli spazi sono stati presi in consegna nel settembre 2024 e che lo stesso progetto è stato valutato positivamente dal Comune di Sarzana, in quanto è stato verificato che il cantiere può, comunque, garantire la regolare attività scolastica.