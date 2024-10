Bollette mai consegnate e taglio alla fornitura. “Pulcini morti per colpa di un disservizio”

Luni (La Spezia), 16 ottobre 2024 – Avere ospiti a casa ed essere costretti a staccare il frigorifero per non restare al buio. Non essere in grado di attivare una lavatrice e portare a termine il ciclo di lavaggio, non poter neppure accendere la stufa a pellet. Questi sono soltanto alcuni dei disagi che Nando Lorieri, residente in via Dogana a Luni da ben 58 anni, ha dovuto subire nel corso delle ultime settimane per via di un disservizio che – racconta al cronista – davvero non dipendeva da lui. Il motivo? Le bollette di gas e luce non gli venivano recapitate da diversi mesi e, nonostante le varie richieste fatte alle Poste e al gestore, per Nando Lorieri non vi era modo di poterle visionare e quindi di poter procedere con il pagamento.

"Nel corso degli ultimi mesi mi sono recato più volte alle Poste – afferma Nando Lorieri – dove ho incontrato diverse persone nella mia stessa situazione, per fare presente che non ricevevo più le bollette di Spigas. Nessuno ha saputo fornirmi risposte”. Stanco di non poter più accendere nessun elettrodomestico senza veder saltare il contatore il signor Lorieri ha quindi deciso di contattare un elettricista. Ed ecco che ciò che Nando temeva si è confermato: la tensione della sua linea, a causa del mancato pagamento dei bollettini, era stata abbassata di oltre 1 kilowatt.

"Ho più di 70 anni e ho sempre pagato puntualmente tutte le bollette – prosegue il cittadino – ma come potevo farlo se non le ricevevo? Oltre al disagio che sono stato costretto a subire, ho anche dovuto buttare tutte le uova che avevo nell’incubatrice da cui sarebbero dovuti nascere dei pulcini perché chiaramente la tensione non mi consentiva di poterla tenere attaccata alla corrente”.

Una situazione spiacevole e potenzialmente pericolosa che dopo giorni di disagi potrebbe adesso finalmente risolversi a stretto giro. "Pochi giorni fa ho deciso di cambiare gestore – specifica il nostro lettore – e Enel energia è riuscita a farsi recapitare i tre bollettini che non avevo mai ricevuto, che ho prontamente provveduto a pagare. Anche ieri ho avuto qualche problema con gli elettrodomestici, ma spero che a breve la situazione torni pienamente alla normalità.Perché non credo che quanto è capitato a me possa essere considerata una cosa normale”.

Nando Lorieri assicura di non aver ricevuto alcuna comunicazione, né per via postale né tantomeno telefonica da parte del vecchio gestore delle utenze per avvisare dell’abbassamento della tensione della sua linea a causa del mancato pagamento dei bollettini che lui assicura di non aver mai ricevuto. "Non si fa così – conclude amareggiato il nostro lettore – non davvero è accettabile una situazione del genere. Se avessi avuto bisogno di una bombola di ossigeno per respirare che cosa sarebbe successo?”.