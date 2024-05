Binetti lancia “Arcola protagonista”: "Turismo, territorio ed eventi. E una ’soffitta’ mercato vintage"

“Arcola protagonista” di nome e di fatto, questo è l’auspicio che si propone la lista con cui Alessio Binetti si candida alla poltrona di sindaco alle prossime amministrative ad Arcola: rendere Arcola un punto di riferimento, decidendo di essere protagonisti "Per noi e per gli altri" ha specificato Binetti nell’apertura del primo point in via Valentini lunedì pomeriggio.

Con lui presente tutta la sua squadra, e simpatizzanti giunti per ascoltare programma e i propositi. Punti fondamentali le politiche sociali: "Ci impegneremo per sostenere tutte quelle associazioni e anche i privati che dedicano con sacrificio il loro tempo libero a favore della cittadinanza andando a ricercare fondi e aree per lo svolgimento delle attività". Poi in pillole: il territorio e il turismo con la valorizzazione dei sentieri, della stazione ferroviaria, delle linee di trasporto, valorizzazione dei prodotti locali, concessione anche gratuita di terreni comunali e la creazione di "Arcola in soffitta" mercato vintage. Quindi l’ambiente e l’energia: il censimento delle aree pubbliche e private da riqualificare e bonificare, partecipazione a tutti i tavoli sull’area Enel, nell’interesse del territorio arcolano e dei suoi cittadini.

"In merito allo sviluppo urbanistico – ha spiegato Binetti – l’impegno più importante sarà alla prevenzione e protezione, messa in sicurezza idrogeologica e eliminazione delle criticità" Un esempio per tutti il potenziamento dell’illuminazione sugli attraversamenti pedonali, la pulizia del canale scolmatore. Sul Puc, tema più volte trattato ad Arcola, Binetti propone l’approvazione in tempi brevi introducendo elementi di varianti per modificare aspetti e al tempo stesso renderlo più snello e attuabile.

Con Binetti ci sono delle riconferme di impegno politico e nuove entrate: Walter Bacchini, attuale consigliere comunale indipendente, Ilaria Baroncelli portavoce del comitato di Fresonara, Daniel Bettinotti, Marco Casale, Emmanuela D’Urso, Maurizio Gatti anche lui attuale consigliere comunale di Fratelli d’Italia ed ex candidato sindaco nel 2019, Carlo Gregorini, Simone Marcobello, Matilde Masetti, Daniele Moriconi, Mariafede Muccini. E poi Alessandro Navalesi, che siede in consiglio comunale per Alternativa per Arcola, Elisabetta Pasqui, Gino Pavero e Brunella Righi ambedue in consiglio comunale nelle sedie dell’opposizione e Roberta Pompei.

Binetti aveva già tentato la conquista del Comune di Arcola nel 2019 candidandosi con "Alternativa per Arcola", arrivando terzo per numero di voti e entrando in consiglio comunale, per poi lasciare il posto con l’ingresso nella dirigenza di Fratelli d’Italia.

Sono tre i Comuni della Val di Magra che andranno al voto per le amministrative lsabato 8 e domenica 9 giugno prossimo. Abbiamo pubblicato ieri la presentazione della lista di Monica Paganini. Proseguiremo giorno per giorno con le quattro liste in lizza a Castelnuovo Magra e con le tre che si sfidano a Vezzano.

Cristina Guala