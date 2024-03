Bimbo di 2 anni ingerisce una pastiglia di detersivo

Momenti di paura ieri mattina per un bambino di due anni che ha ingerito una pastiglia di detersivo per lavastoviglie. E’ accaduto poco prima delle 10 nel comune di Beverino. Il piccolo era in casa con i suoi genitori che per fortuna si sono accorti subito del gesto imprevedibile del figlio. Probabilmente il bimbo ha scambiato la pastiglia colorata per una caramella. Papà e mamma si sono immediatamente attivati chiamando il 118 che ha inviato sul posto l’automedica Delta 3 di Brugnato con medico e infermiere a bordo e l’ambulanza della Pubblica assistenza di Pignone. Il medico ha subito cercato di far rimettere il detersivo ingerito e durante il tragitto in ambulanza verso l’ospedale Sant’Andrea il bimbo ci è riuscito. Il piccolo è stato condotto nel reparto di pediatria dove i medici lo hanno visitato e valutato se effettuare la lavanda gastrica o inviarlo al Gaslini di Genova per accertamenti.