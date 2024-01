Barriere anti-rumore lungo i binari: "Lavori annunciati con chiarezza"

Posa dei pannelli fonoassorbenti a Sarciara: molti abitanti sono preoccupati per la viabilità, perché per quattro mesi, questa la durata dei lavori iniziati due giorni fa, il transito sarà regolato a senso unico alternato da un semaforo in via Cantarana e rispetto a via Don Minzoni, principalmente interessata dall’opera, sono proposte alternative che non convincono. Il comando della polizia locale di Vezzano però rassicura, replicando anche a chi riteneva che ci fosse stata una ‘pecca’ nella comunicazione riguardo la viabilità che per quattro mesi sarà modificata: "Le prescrizioni della chiusura della strada sono state pubblicizzate, oltre che sull’albo pretorio, anche da diversi giorni con cartelli grandi a sfondo giallo". La segnaletica, prosegue la comunicazione del comando, è presente in via Termo all’intersezione con via Don Minzoni vicino all’ufficio postale, consentendo a coloro che si dirigono in via Cantarana di tornare verso via Aurelia, e sono in via Sarciara per informare coloro che giungono da via Stazione o via Borrotzu in direzione via Cantarana di girare in via Don Minzoni direzione Poste e quindi per la via Aurelia e infine i cartelli sono anche in via Aldo Moro dove è stata istituita la barriera di chiusura.

Non ci saranno problemi di sicurezza, continua la polizia locale: "A seguito delle lavorazioni l’intera area sarà oggetto di riqualificazione e rivisitazione della segnaletica con la creazione di un marciapiede laterale che consentirà ai pedoni di raggiungere in sicurezza il centro abitato dei Prati con un percorso guidato, di un nuovo attraversamento pedonale, l’abbattimento del limite di velocità a 30 km orari e l’installazione di rallentatori. Il tutto nell’ottica di proporzionare la fluidità della circolazione alla salvaguardia e all’incolumità delle persone, in particolare delle fasce vulnerabili".

C’è un altro aspetto che i residenti vorranno chiarire, questa volta con le Ferrovie: la scelta della tipologia di pannelli, che al momento sono grigi e verdi con base di cemento, poco piacevoli, dicono, alla vista di chi ha l’affaccio dell’abitazione davanti alle strutture in corso di istallazione.

Cristina Guala