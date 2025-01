Bando per gestiore la palestra Rossa

Scade il 10 gennaio il bando per avere in concessione la palestra Guido Rossa a Arcola. La gestione dovrà essere fatta nell’interesse della collettività per attività ricreative sportive e sociali di interesse pubblico e per tutte le età. I locali sono concessi in orari non coincidenti con le lezioni e le attività didattico educative della scuola e sarà possibile il pomeriggio dopo le 16,30 dal lunedì al venerdì e sabato e domenica. Durata della concessione 5 anni prorogabile di altri cinque. La domanda entro le 12 del 10 gennaio. Bando sul sito www.comune.arcola.sp.it, info e-mail [email protected].