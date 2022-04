Bando per Biblioteca e Mondoteca C’è bisogno di un nuovo gestore

Biblioteca e Mondoteca: l’amministrazione comunale di Arcola vuole dare in appalto il servizio di supporto per la gestione dei due spazi culturali con una gara interessante sotto il profilo economico: tre anni di appalto per un totale di 147.650 euro, Iva esclusa. Prima di assegnare il servizio, però, ha indetto una manifestazione di interesse finalizzata a individuare gli operatori da invitare poi alla procedura negoziata vera e propria: saranno almeno 5 quelli invitati a presentare poi un’offerta: il Comune sceglierà quella economicamente più vantaggiosa sulla base però del miglior rapporto fra qualità e prezzo, quindi saranno tenute in considerazione offerte tese a migliorare la proposta tecnica di gestione.

A base di gara l’appalto prevede comunque già alcuni servizi essenziali, partendo proprio dalla apertura e chiusura delle sedi della biblioteca e della Mondoteca oltre al front office, assistenza allo studio e alla ricerca scolastica, gestione dei prestiti, cura delle sezioni speciali, piccoli restauri dei volumi, catalogazione in SBN e altre attività simili.

Per la biblioteca, poi, che ha sede in piazza 2 Giugno, nello specifico si dovrà avere cura della gestione spazi di studio per universitari, operazioni di scarto, gestione di quotidiani, riviste e opuscoli, organizzazione di eventi di promozione della lettura, rilevazioni statistiche sull’andamento del servizio. Per la Mondoteca, con sede in via Valentini ai giardini del pozzo, invece, fra le attività specifiche ci sono la gestione delle postazioni multimediali, promozione alla lettura di bambini e ragazzi, questionari sulla soddisfazione dell’utenza, calendarizzazione delle attività aperte all’utenza e promozione sui social, servizio di recupero compiti, laboratori e workshop creativi anche in altri locali del Comune, letture attive, educazione ambientale negli spazi interni ed esterni della Mondoteca.

Per partecipare all’appalto, inoltre, gli operatori dovranno garantire alcuni requisiti essenziali: per il personale da impiegare in biblioteca possesso di laurea magistrale e qualifica di bibliotecario e almeno un biennio di esperienza maturata nello stesso settore; per il personale da impiegare alla Mondoteca, possesso di laurea magistrale con esperienza almeno biennale di operatore didattico per la fascia di età 3-10 anni. Tutti i soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno fare un sopralluogo obbligatorio. Le domande devono essere inviate entro mezzogiorno del 20 aprile tramite Pec a comune.arcola@legalmail.it