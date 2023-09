Bando case popolari. Appello di Cgil e Sunia: "Il sindaco proroghi la scadenza di un mese"

Poche informazioni e poco tempo a disposizione per raccogliere tutta la dicumentazione necessaria a presentare la propria candidatura. Poggia su queste due convinzioni la richiesta lanciata da Sunia e Cgil di prorogare alla fine di ottobre la scadenza del bando per l’assegnazione delle case popolari, il cui termine è oggi fissato al 30 settembre.

Per Luca Comiti e Franco Bravo, rispettivamente segretario generale della Cgil spezzina e commissario straordinario del Sunia della Spezia, il bando precedente aveva raccolto 2395 domande mentre per quello in scadenza fra pochi giorni "considerato il numero di domande ad oggi consegnate, Arte non raccoglierà più di 1600 domande. Molte meno di quelle di un anno fa. Accade non perché un migliaio di famiglie è diventata ricca in un anno, ma semplicemente perché centinaia di concorrenti del bando del gennaio 2022 non hanno saputo ne hanno ricevuto informazione che quel bando a cui avevano partecipato era stato annullato dal Comune della Spezia, e che la domanda doveva essere ripresentata con nuova documentazione datata 2023 anche se nulla era cambiato rispetto alla loro precedente documentazione". Comiti e Bravo fanno riferimento alla documentazione che viene rilasciata da Asl che, a seguito di sopralluogo, può certificare le condizioni cattive o pessime degli alloggi; alla dichiarazione di un tecnico abilitato che deve asseverare la mancanza di un ascensore o la presenza di barriere architettoniche. "Oltre a questi documenti, c’è poi chi non sapendo che doveva ripresentare domanda deve fare l’Isee e quindi chiedere ai vari Caf l’appuntamento e poi attendere dall’Inps l’arrivo dell’attestazione e sapere per quale categoria partecipare al bando. In ragione di questa situazione ed in considerazione che anche lo scorso bando fu prorogato dalla fine del dicembre 2021 alla fine di gennaio 2022 – dicono Comiti e Bravo – riteniamo ragionevole che il sindaco della Spezia proroghi la scadenza dell’attuale bando alla fine di ottobre 2023, affinchè anche coloro che stanno rinunciando perché non hanno il tempo per raccogliere tutta la documentazione possano presentare domanda".