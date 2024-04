Bandi sportivi. Assegnati i contributi

La giunta di Sarzana ha assegnato 71.495 euro di contributi alle associazioni sportive, anche all’esito dei bandi “Call for ideas per lo sport” e “Ampliamento dell’offerta sportiva” per il 2024. Gli eventi selezionati nell’ambito della call sportiva riguardano svariate discipline: football americano con l’asd Red Jackets Sarzana; corse podistiche di asd Sarzanello; calcio con Ssd Tarros sarzanese e l’11° torneo internazionale Tatain che coinvolgerà oltre 500 atleti. Arci Val di Magra aps realizzerà la seconda edizione del torneo che coinvolgerà i quartieri nel calcio a sette, mentre Hockey Sarzana presenterà i 3 memorial dedicati alle figure di Max Dell’Amico, Alessandro Ungari e Luigi Vettone e un evento non agostico di mini-hockey e pattinaggio dedicato ai bambini. Presenti anche il gioco delle bocce con la partecipazione di Asd bocciofila italiana al campionato nazionale ed il ciclismo con il giro della Lunigiana di Casano Ssd. Nell’ambito del bando per l’ampliamento dell’offerta sportiva, vengono patrocinate e sostenute le proposte di: Atletica Sarzana, che acquisterà attrezzature sportive per gli allenamenti; Tarros Sarzanese che provvederà alla ristrutturazione delle recinzioni e dei cancelli degli impianti e al rifacimento del manto erboso del campo Berghini. I Red Jackets saranno supportati nella partecipazione al campionato nazionale Fidf per la terza divisione CIF9; Pedale Sarzanese per l’acquisto di una auto di supporto per la partecipazione a gare ciclistiche; Asd Sarzana Skating Accademy nell’acquisto di attrezzature per le dinamiche del salto; Asd My Dance Crew nell’installazione di impianto di climatizzazione dei locali di allenamento; Hockey Sarzana per l’acquisto degli arredi per i nuovi spogliatoi realizzati al Palahockey; Asd Tiger Karate per l’attuazione di 3 progetti: stage per bambini con atleti olimpici e professionisti specializzati in scienze motorie, ginnastica dolce per la terza età e ampliamento del corso di ginnastica ritmica; Asd Uisp nuoto Valdimagra acquisterà nuove attrezzature per la ginnastica in acqua per bambini e adulti ed infine Asd Sarzanello acquisterà attrezzature per il campo per partecipare al campionato Uisp calcio a sette.