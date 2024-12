Bandi e corsi per il lavoro: "Opportunità da cogliere"

Collaborazione tra il Comune di Vezzano e la Scuola nazionale Trasporti e Logistica e anche con altre associazioni per incontri esplicativi su bandi e corsi aperti. L’assessore al lavoro del Comune di Vezzano Sabrina Flotta annuncia che il Comune darà ampio sostegno ai giovani e alle persone prive di occupazione a cogliere le opportunità presenti sul territorio. Intanto comunica che sul sito della Sc

uola nazionale trasporti e Logistica sono presenti bandi per disoccupati di diverse fasce di età, i corsi sono totalmente gratuiti dopo la selezione nella sede della Spezia.

I bandi garantiscono un’offerta ad ampio raggio che riguarda livelli operativi, tecnici e manageriali, in cui ogni competenza trova uno spazio d’applicazione. A completare il quadro dell’offerta vi sono abilitazioni e certificazioni professionali per ruoli operativi, come la guida di mezzi e la gestione della sicurezza dei trasporti, con percorsi formativi altamente qualificati e una preparazione approfondita in ogni fase. "Le opportunità offerte, come questa – conclude Flotta – sono un’occasione importante per i nostri cittadini e i nostri giovani che vogliono affacciarsi al mondo del lavoro attraverso riqualificazioni mirate, pensate per dare un’immediata spendibilità delle competenze. E’ intenzione dell’amministrazione comunale aprire un percorso di collaborazione con enti, associazioni in modo da supportare ed aiutare in modo tangibile chi sta cercando un’occupazione".

In base ai dati dell’ultimo rapporto pubblicato dalla Camera di Commercio il tasso di occupazione provinciale ha raggiunto il 67,8%, con un aumento di 3,6 punti percentuali rispetto al 2022, un calo della disoccupazione in tutta la provincia al 5,1% nel 2023.

C.G.