Baloo attende chi lo ami. Estroverso e particolare

Ha l’aspetto del border collie, ma l’energia e la vitalità di un perfetto labrador. Il tutto, in miniatura. Mantello nero a pelo lungo, fitto e folto, occhi vivaci e muso forte; le cui mascelle, non di rado, "si aprono" e sembrano sciogliersi in un vero e proprio sorriso. Baloo è un meticcio di taglia media-contenuta e di 7 anni, da tre al canile municipale della Spezia dopo essere stato rinunciato più volte. Proprio così. La vita di questo cagnolino dallo spirito vivace e intraprendente, fino a qualche anno fa, è stata scandita da più "tappe": miraggi, per lui, di un approdo felice e duraturo, ma che si sono rivelati, ogni volta, purtroppo, soltanto occasioni in cui la sua fiducia è stata sistematicamente tradita. E questo - affermano i volontari dell’Impronta - a causa, principalmente, del suo carattere poliedrico. Perché Baloo, oltre ad essere estroverso e molto affettuoso con tutti gli amici umani – purché adulti – ama, tuttavia, anche momenti di quiete e sano relax in solitaria; godendo della compagnia di sé stesso. Per questo – come suggeriscono i volontari che in questi anni hanno imparato a conoscerlo – la situazione di collocamento più auspicabile è quella in cui possa trovare il suo giusto spazio, e l’incondizionato amore, a fianco di un singolo padrone (se possibile con giardino) o in una famiglia (in cui però non ci siano bambini) che sia capace di capire il suo temperamento. Ma soprattutto, che sia in grado di rispettare i suoi confini. Perché di questo si parla: non di limiti ma di confini. Che sono imprescindibili in ogni relazione, fatta di affetto e quindi di rispetto.

Alma Martina Poggi