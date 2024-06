Avviati gli sfalci lungo viale XXV Aprile

Sono finalmente iniziate le prime opere di sfalcio lungo il tracciato di viale XXV Aprile, a Sarzana. Frutto della convenzione che la Provincia della Spezia ha siglato con il Consorzio di bonifica e irrigazione Canale Lunense per le attività manutentive della strada provinciale 21 – viale XXV Aprile, appunto – che collega Sarzana al mare. Obbiettivo dell’accordo è proprio far fronte a interventi di manutenzione ordinaria, in particolare la pulizia dei bordi stradali dalla vegetazione. Il Consorzio, il cui ruolo principale è la manutenzione e gestione di una estesa rete di canali di bonifica e dell’impianto di irrigazione, grazie a mezzi e professionalità presenti nella propria struttura è in grado di svolgere anche questi tipi di lavori ed è interessato a gestire direttamente la manutenzione ordinaria della provinciale 21 perché molte opere di sua competenza, in particolare i canali, sono contigui alla strada. La Provincia della Spezia, d’altro canto, è gravata da forti limitazioni di bilancio, non ha più fondi propri con cui poter svolgere le tutte manutenzioni ordinarie lungo gli oltre 550 chilometri di strade di sua competenza ed è alla costante ricerca di fondi esterni per far fronte agli impegni. La nuova convenzione con il Canale Lunense garantirà di operare lungo questa tratta stradale strategica: i fondi della Provincia copriranno le spese sostenute direttamente dal Consorzio che, operando già in sito per la gestione delle aree contigue alla strada e per le attività di sfalcio lungo i canali limitrofi, potrà così garantire un servizio pienamente conforme alle necessità.