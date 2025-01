Avventura nella preistoria

Un’avventura fantastica che porterà gli spettatori nel cuore dell’era preistorica, dove dinosauri robotici di ultima generazione prenderanno vita sul palcoscenico. Appuntamento sabato al Teatro Palmaria del Canaletto per quattro risate nella preistoria tra comicità e dinosauri giganti. "Un’idea fantastica per avvicinare tuo figlio al teatro – afferma Flavio – . Ora puoi farlo con ‘Dinosauri Vivi’. Una cosa che non smette mai di affascinarci è il mistero dei dinosauri. Se potessi catturare quell’eccitazione e portarla in vita, in una storia jurassica in modo divertente?". Uno spettacolo, che ha già conquistato 2 milioni di bambini, comico, interattivo, culturale e didattico, adatto ai bambini dai 2 anni in poi. Ed è così che accade il miracolo: sulla scena ecco apparire il Triceratopo il Velociraptor, il Brontosauro (Brontolina), il Tyrannosaurusrex e i suoi cuccioli, il Petosauro e il gigantesco Megaraptor. Uno spettacolo unico, diverso da tutti gli altri, spiritoso, coinvolgente, incisivo ma leggero. "Durante lo spettacolo verranno affrontati argomenti sul bullismo e raccolta differenziata per un mondo migliore. L’Edutainment con un’esperienza innovativa che mescola intrattenimento e scienza". I dinosauri sono incredibili repliche animatronic che uniscono anatomia, robotica, meccanica e teatro di figura, per creare pupazzi con caratteristiche del tutto realistiche, per fornire qualcosa di veramente unico, reattivo e giocoso pronto a diventare immediatamente l’anima della scena. Teneri e giocosi mentre interagiscono con tutto il pubblico che verrà coinvolto nella scena. "L’interazione con gli spettatori è un fondamentale stimolo per scoprire e sperimentare conoscenze che a livello teorico possono rimanere come realtà astratte e incomprensibili, offrendo alle giovani generazioni basi di riflessione autonoma e critica". Con il paleontologo Alfred e lo scienziato Mattacchione, i dinosauri torneranno a camminare sulla Terra grazie a un mix di tecnologia avanzata e fantasia. Sono previsti due spettacoli, il primo alle 15.30, il secondo alle 18. Per l’acquisto dei biglietti consultare il sito www.dinosaurshow.it o contattare il numero 366 9590150 o ancora inviare una mail a [email protected].

Marco Magi