Autori a confronto per “Giugno in giallo”

Nella cornice di Castelnuovo, il sipario cala sul mese di giugno con un evento speciale: domenica alle 21, andrà in scena al circolo Arci di piazza Querciola "Giugno in giallo", appuntamento promosso dalla Newcastle Book Company, che ha creato un vero e proprio club letterario all’ombra del palazzo dei Vescovi, e dall’Arci Centrostorico. Cinque autori specializzati nel giallo e nel noir animeranno una tavola rotonda all’insegna del mistero dialogando con Alice Cervia e Umberto Faraone: Simona Albano, Susanna Raule, Massimo Ansaldo, Marco Della Croce e Corrado Pelagotti. "Giugno in giallo - spiegano gli organizzatori - è il primo appuntamento della rassegna estiva. Siamo felicissimi di inaugurare il calendario con una tavola rotonda di autori di spicco nel panorama noir ligure e non solo. Da tempo volevamo approfondire il tema e avremo occasione di farlo in ottima compagnia. Sarà l’occasione per parlare con gli autori e per approfondire alcuni temi ed elementi classici del giallo e noir: dalla figura del detective ai metodi di indagine. Ci sarà la possibilità di dialogare con ciascun autore e portare le proprie domande e curiosità".

C.T.