Aumentate le quote per i nuovi vitigni: "Il settore attendeva da anni maggiori spazi"

La richiesta presentata da Regione Liguria per aumentare, per il comparto vitivinicolo, le quote di autorizzazione a nuovi impianti, è stata accolta dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Una notizia accolta con soddisfazione dall’Enoteca Regionale della Liguria, con sede a Castelnuovo Magra, che attraverso il presidente Marco Rezzano esprime il proprio compiacimento. "Sono anni che tutto il comparto ligure si sta muovendo alla ricerca di un importante soluzione al problema dell’ampliamento delle superfici di produzione, che di fatto non consente le nostre aziende di poter crescere e di aumentare il prodotto certificato, anche al fine di dare soddisfazione ad un mercato che mai quanto oggi riconosce al vino ligure caratteri di unicità, qualità e territorialità", spiega Rezzano.

La notizia che dal 2024 si potrà contare sul raddoppio di queste quote "ci riempie di gioia e di soddisfazione. È il giusto riconoscimento ad un lavoro serio e ben strutturato. I miei più vivi complimenti al vicepresidente e assessore regionale all’agricoltura Alessandro Piana che interpretando a meraviglia le indicazioni emerse da produttori, associazioni e enti è riuscito a sensibilizzare il Ministro e i suoi funzionari: un gioco di squadra di straordinaria efficacia. L’auspicio è continuare a lavorare in modo determinato, a sostegno di un comparto di grande importanza per l’economia ligure".