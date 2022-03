Aumentano le indennità di carica per sindaco, vice e assessori

L’aumento dell’indennità per sindaco e assessori stabilito a termine della legge sarà graduale fino al 2024 ma per gli attuali amministratori del Comune di Luni potrebbe essere soltanto per pochi mesi. L’ente infatti si sta avvicinando alle amministrative quindi gli aumenti previsti per il sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale attualmente in carica potrebbero scattare soltanto per pochi mesi. Oppure nel caso di Giovanni Pampana, presidente del consiglio in carica ma anche prossimo candidato alle elezioni con la sua lista civica si passerebbe da un gettone di 162 euro mensili, da poco aumentati rispetto ai precedenti 131 euro, a 3 mila 250 euro lordi che percepirà il primo cittadino. Fino alla fine di dicembre l’indennita del sindaco Alessandro Silvestri era di 2 mila 635 euro ed ha avuto un ritocco del 45% arrivando, al lordo, a 3 mila 250. Dal prossimo anno il sindaco di Luni percepirà 3 mila 564 fino a 4 mila dal 1° gennaio 2024. Ritocco anche per il vice sindaco, attualmente Barbara Moretti, che dai 1.317 euro è passata a 1.625 euro per salire a 1.782 dal prossimo anno e arrivare a 2 mila nel 2024. Gli assessori, in questo caso Federico Sebastiani, Maya Manuguerra e Carola Baruzzo passeranno da 1.185 a 1.462 euro quindi lo stipendio aumenterà ancora fino a 1.800 euro del 2024. Sarà dimezzato invece il compenso in caso di svolgimento del ruolo in contemporana con un lavoro subordinato. Il presidente del consiglio comunale invece passerà dai 131 euro di qualche mese fa a 200 euro nel 2024. ...