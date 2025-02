Attraversamento pedonale sull’Amola: "Passerella chiusa da troppi anni"

"L’attraversamento pedonale sul torrente Amola è forse finito nel dimenticatoio?". A rivolgere il quesito alla giunta Ponzanelli e a segnalare le condizioni di viabilità precarie che interessano la zona è il consigliere di opposizione Andrea Tonelli (Sarzana Protagonista), che ha recentemente protocollato un’interrogazione al riguardo. "La passerella pedonale che consentirebbe ai pedoni e a persone con disabilità motorie di transitarvi senza dover percorrere la via Cisa è chiusa da anni perché necessita di essere ripristinata – spiega Andrea Tonelli -.I lavori, stando a quanto riferito tempo fa dal primo cittadino, si sarebbero dovuti concludere nell’arco di sei mesi. Ma la passerella è chiusa da anni. Quanto ancora dovranno aspettare i residenti di via Lago e via Gabella per poterne fruire?". C’è di più, anche l’attraversamento veicolare che interessa il torrente Amola sarebbe infatti impraticabile. "Mi risulta che barriera a protezione dell’alveolo del torrente risulta spesso chiusa – prosegue il consigliere Tonelli - rendendo il transito non praticabile ai veicoli. Vorrei sapere se le operazioni di apertura e chiusura delle barriere sono regolarmente gestite da personale incaricato ad effettuare il servizio". Il consigliere di opposizione rivolge quindi all’amministrazione domande puntuali: "I lavori di ripristino della passerella sul torrente Amola sono stati affidati? L’opera quando verrà riconsegnata alla cittadinanza?".

E.S