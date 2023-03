Assunzioni di mamme lavoratrici Arcola, sconto Imu alle imprese

Arcola applicherà lo sconto sull’Imu a tutte le imprese che assumeranno a tempo indeterminato una lavoratrice con almeno due figli minorenni a carico oppure una neo-mamma con un figlio di età non superiore ai 3 anni nel corso del 2023. È una delle misure a sostegno delle famiglie, licenziate dal consiglio comunale. "Per loro l’aliquota sarà dello 0.96 – spiega Gianluca Tinfena, vicesindaco con delega al bilancio –. Se nel 2021 abbiamo avuto 65 nuovi nati, l’anno successivo sono stati solo 43. Lo sconto vale per esercizi commerciali, aziende ma anche studi professionali". Tra le altre iniziative per combattere la denatalità c’è l’esenzione totale dalla tassa sui rifiuti per le famiglie con un Isee inferiore ai 6mila euro e la riduzione del 50% per le famiglie con almeno due figli a carico e Isee tra i 6 e i 12mila euro. Lo scuolabus è gratuito per tutti. Esantati dalla Tari anche gli under 35 con un figlio a carico che si trasferiranno nei centri storici nell’anno in corso.