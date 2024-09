Arriva un calciatore professionista . Alessandro Cesarini in maglia verde

In vista della gara di recupero della prima giornata la Fezzanese ha fatto un grande colpo di mercato. Grazie al fattivo lavoro del vice presidente Ivan Stradini e del direttore generale Giuseppe Celentano, i fezzanoti hanno ingaggiato l’ex calciatore professionista ed ex aquilotto Alessandro Cesarini, attaccante classe 1989. Giocatore di esperienza e di categoria superiore dotato di grandi qualità tecniche che darà un contributo importante alla compagine del presidente Arnaldo Stradini. Lo ricordiamo nei professionisti con le maglie di Spezia, Viareggio, Sorrento, Prato, Savona, Pavia, Reggiana, Siena, Pistoiese e Piacenza ed in serie D con Sarzanese e Livorno. Proprio con i labronici ha giocato nella scorsa stagione conclusasi con 17 presenze e 8 gol dato che ha subito un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per molto tempo.

Attualmente Cesarini sta recuperando da tale infortunio ma non è ancora pronto pertanto deve rimandare il suo esordio in maglia verde. Alessandro Cesarini è entusiasta di essere approdato alla Fezzanese ed è determinato e motivato e cercherà di recuperare nel minor tempo possibile come si evince dalle sue parole: "Sono contentissimo di poter essere parte di questa squadra importante e gloriosa. Mi hanno fatto una grande impressione i compagni, il presidente e tutti i dirigenti che mi hanno voluto ed è un grande piacere essere qua. Quest’estate dopo l’operazione al ginocchio soprattutto il presidente Stradini e tutto l’ambiente verde mi sono stati vicino facendomi sentire la loro fiducia. Quindi ho scelto di venire alla Fezzanese perchè a livello umano sono stati quelli che mi hanno voluto di più standomi vicino nel momento difficile che ho passato e spero di ripagare la loro fiducia il prima possibile. Sto recuperando da un grave infortunio e sto lavorando per rientrare e dare il mio contributo alla società ed a miei compagni che mi hanno invogliato a vestire la maglia verde. Non vedo loro di tornare a calcare il campo del ‘Luperi’ dato che io sono nato calcisticamente lì. Saluto i tifosi calorosamente e spero di essere presto allo stadio per vedere i miei compagni giocare e soprattutto per esordire".

Paolo Gaeta