Arriva la Bandiera Azzurra della Fidal Festa con l’oro olimpico Damilano

La Bandiera Azzurra della Fidal, il riconoscimento della Federazione Italiana Atletica, verrà consegnata al Comune di Santo Stefano Magra stamani in una giornata dedicata allo sport. A portare il vessillo sarà Maurizio Damilano medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca 1980 nella specialità della marcia sulla distanza dei 20 chilometri. La manifestazione è in programma alle 11.30 al parco "Don Casale" organizzata da Anci e Fidal. L’ex atleta azzurro inoltre domani, lunedì, terrà una conferenza alla scuola media "Schiaffini". La cerimonia di questa mattina sarà preceduta dalla camminata a passo lento chiamata "A passo di Bradipo" e aperta a tutti lungo la pista ciclopedonale del canale Lunense con partenza alle 9.30 in piazza della Pace alla presenza di istruttori Uisp. Il percorso lungo le sponde della rete idrica che collega Santo Stefano Magra a Luni, attraversando Sarzana, Castelnuovo Magra e un tratto di Fosdinovo, sta riscuotendo un grande consenso da parte dei camminatori e degli appassionati dei percorsi nella natura. Domani invece la Fidal curerà anche un momento formativo con le scuole sull’importanza dello sport, dell’attività motoria e dei sani stili di vita alla presenza di Maurizio Damilano e una psicologa dello sport che incontreranno gli studenti della scuola media A. Schiaffini.

Nella foto: Maurizio Damilano