Arriva il teenage dream party: musica generazionale del 2000. Moonland guarda ai più giovani

Sarzana, 14 marzo 2024 – Il Teenage dream party, l’evento musicale che sta conquistando il cuore di migliaia di giovani e registrando date da tutto esaurito in diverse piaze d’Italia, da Milano a Napoli, passando da Gebova e da Palermo, venerdì 19 luglio farà tappa anche a Sarzana. Nato dalla brillante intuizione dell’illustratrice Valentina Savi – nota sui sui social come @tuttelemelediannie – lo show che propone un vero e proprio tuffo nel passato della musica pop degli anni 2000, entrerà a far parte del calendario del festival Moonland, divenuto ormai un appuntamento fisso dell’estate sarzanese.

Venerdì 19 luglio, in piazza Matteotti, a partire dalle 21.30, i giovani ragazzi che si esibiranno sul palco interpreteranno le scene e le canzoni dei film Disney – da Frozen a La Sirenetta passando per il Re Leone e molti altri masterpiece – e riporteranno le nostri menti e i nostri cuori nei magici set di High School Musical, Camp Rock e Hannah Montana. Come se non fosse già abbastanza, una parete luminosa proietterà il testo dei brani eseguiti, in modo da coinvolgere attivamente il pubblico in una sorta di gigantesco e suggestivo musical-karaoke a cielo aperto dedicato ai ricordi di pochi anni fa, quelli che segnano la generazione di chi oggi ha tra i venti e i trenta anni.

Come di consueto, la serata Teenage dream party, prevederà anche un dj set con le hit più amate degli anni 2000. Ciascuna delle parti in cui si snoderà lo spettacolo avrà degli ospiti speciali che chiaramente saranno svelati via via sui social - Tik Tok in primis - da dove è partito il successo dell’iniziativa nata dall’idea di una festa di compleanno fino ad arrivare nei club e nelle piazza italiane.

Il Moonland, ormai appuntamento fisso dell’estate sarzanese e organizzato da Bluesin in collaborazione con il Comune di Sarzana, nato nel 2019 nell’ambito della Call for Ideas e giunto ormai alla sua sesta edizione, oltre ad avere il pregio di riuscire a proporre al pubblico grandi artisti di caratura internazionale – come Manu Chao e Ben Harper nelle passate edizioni, ma anche come la band Elio e le Storie Tese che sarà a Sarzana sabato 20 luglio e Max Gazzè (con concerto fissato per domenica 22 luglio) – dimostra di sapersi innnovare e di sapere stare al passo coi tempi, commentano gli organizzatori. Il Teenage dream party, riportando i giovani indietro nel tempo, sarà in grado di rievocare alcuni dei momenti più belli della loro peraltro non così lontana adolescenza. Le vere protagoniste della serata saranno infatti le emozioni provate da ciascun spettatore, specie in quelli nati negli anni ‘90. Si ricorda che i biglietti per poter assistere all’evento sono già disponibili sulle piattaforme TicketOne e Vivaticket e su TicketSms.

Elena Sacchelli