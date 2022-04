Arriva a Sarzana la gara internazionale a colpi di cubo

Sarzana (La Spezia) 1 Aprile 2022 - E’ stato un simbolo per una generazione di giovani ma non è mai passato di moda anche se, in questo lungo arco di tempo, c’è ancora chi non è riuscito neppure una volta a completare il quadrato colorato posizionando correttamente i colori. La sfida a colpi di Cubo di Rubik arriverà in città il 23 e 24 aprile nella gara internazionale di Speedcubing organizzata alla paestra dell’istituto scolastico “Parentucelli Arzelà” . L’iniziativa sarà a livello internazionale e richiamerà appassionati di ogni età pronenienti dall’Italia ma anche dall’estero per sfidarsi nella prima edizione del “Sarzana Seaside Cubing 2022”. Tra i giocatori in concorso ci saranno i giovanissimi sarzanesi Leonardo Guastini, Matteo Parodi e Lorenzo Tendola he hanno già preso parte a numerose competizioni in varie città italiane e sono tra i principali promotori dell'appuntamento sarzanese che ha ottenuto il patrocinio dell’amministrazione comunale accogliendo la proposta di Cubing Italy. Le iscrizioni, che dovranno essere effettuate sul sito ufficiale della “World Cube Association” – l’organizzazione internazionale che si occupa delle competizioni di speedcubing in tutto il mondo sono libere e gratuite per tutti gli appassionati che vorranno cimentarsi nelle sfide.