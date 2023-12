Arrestato con un chilo di hashish nascosto in confezioni di cioccolata

La droga era ben confezionata all’interno dei pacchetti delle barrette di comunissima cioccolata in vendita sui banchi di dolciumi. Ma l’atteggiamento del giovane che la trasportava, sorpreso nel primo pomeriggio, attorno alle 15,30, nel parcheggio di un noto centro commerciale dove di solito le persone si danno appuntamento, non ha ingannato i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sarzana. I militari coordinati dal capitano Luca Panfilo impegnati negli ultimi tempi in una serrata offensiva allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato a Santo Stefano Magra nel parcheggio di un noto centro commerciale Samir Abu Naieh, 22 anni, nato e a Genova. Lo hanno avvicinato e dopo avergli chiesto l’origine del rigonfiamento ben visibile dalla tasca della giacca il giovane si è dato alla fuga per poi essere bloccato dai militari che non senza fatica sono riusciti a immobilizzarlo. Uno dei due operatori nella collutazione è stato poi colpito violentemente con calci alle ginocchia riportando lievi contusioni. Il marocchino era in possesso di 950 grammi di hashish suddivisi in 18 pacchetti di confezioni di cioccolato. Dopo la notte trascorsa in caserma a Sarzana ieri mattina è comparso in tribunale a Spezia difeso dall’avvocato Emanuele Lamberti del foro di Genova e il giudice Marta Perazzo ha convalidato l’arresto e applicato la misura del carcere, accogliendo la richiesta del pm Alessandro Casseri.

m.m.