"Arrestati due stranieri a Sarzana: carabinieri eseguono ordini di carcerazione"

Due stranieri arresti dei carabinieri nell’ambito di operazioni di controllo del territorio e poi accompagnati in carcere. Su entrambi pendevano i provvedimenti restrittivi emessi dall’autorità giudiziaria. I militari del nucleo radiomobile di Sarzana arrestato un pregiudicato 24enne, di origine marocchina, nei cui confronti era stato emesso, dalla Procura della Repubblica di Spezia, un ordine per la carcerazione in quanto condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione per una serie di reati contro il patrimonio. I carabinieri di Arcola hanno invece arrestato un 40enne pakistano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Massa in quanto condannato a 2 anni e 8 mesi per reati contro la persona.