Arredi da spiaggia danneggiati Ancora nessun risarcimento all’associazione Pro disabili

"Le nostre attrezzature sono state danneggiate dalla tempesta del 18 agosto. Dopo 9 mesi non abbiamo ricevuto alcun risarcimento. Non abbiamo mai preteso tutto e subito, ci sarebbe bastato un rimborso parziale. Ci saremmo aspettati un po’ più di correttezza soprattutto perché gazebo, sdraio e sedie job sono preziosi per le persone fragili". Parole del dottor Giancarlo Mione, presidente dell’associazione Pro disabili Val di Magra che lo scorso anno, su richiesta dell’ente, aveva concesso al Comune in comodato d’uso gratuito le attrezzature necessarie ad allestire e a gestire la spiaggia per disabili nel a patto che – come già nelle due annualità precedenti – il materiale venisse riconsegnato alla proprietà nelle medesime condizioni in cui era stato prestato.

Una porzione di spiaggia, di fronte alla Colonia Olivetti, è sempre stata adibita a stabilimento attrezzato per persone con disabilità e per 8 anni è stata gestita dalla stessa Pro disabili insieme ai ragazzi della comunità terapeutica. Dal 2020, però, con la pandemia e con i rischi che ne conseguivano soprattutto per le persone più fragili, il presidente dell’associazione ha preferito fare un passo indietro lasciando che fossero altri a occuparsi della gestione della spiaggia. Da allora tutte le attrezzature che l’associazione ha acquistato negli anni sono sempre state messe a disposizione di chiunque volesse gestire la spiaggia.

A sollevare l’attenzione sulla vicenda, facendo anche presente che, a oggi, non risulta presente all’albo pretorio del Comune un bando per provvedere alla gestione della porzione di litorale frequentata da persone con bisogni speciali per la stagione balneare alle porte, è stata la consigliera Beatrice Casini (Pd) che il 24 aprile ha protocollato una richiesta di accesso agli atti per approfondire la situazione. Risale al 7 settembre 2022 la prima comunicazione in cui il presidente della Pro disabili chiedeva un risarcimento al Comune, invitandolo a presentare entro i termini di scadenza una domanda a Regione Liguria propedeutica ad ottenere danni causati dalla tempesta di vento del 18 agosto. Danni quantificati – secondo il preventivo di una ditta specializzata - in 14.250 euro, Iva esclusa. La pratica relativa al sinistro è stata passata in gennaio dal Comune al broker assicurativo che gestisce i sinistri per conto dell’ente. Ma secondo il broker, come si evince leggendo il documento del 21 febbraio 2023, data l’imprevedibilità dell’evento atmosferico non si può attribuire alla pubblica amministrazione nessuna responsabilità per quanto avvenuto. Quindi, pare di capire, niente risarcimento.

Da noi contattata per avere informazioni sulla questione della mancata pubblicazione del bando per la gestione della spiaggia attrezzata per disabili e sulla pratica relativa al risarcimento danni in favore della Pro disabili Val di Magra, l’amministrazione ha chiarito che la spiaggia libera attrezzata di Marinella dedicata a persone con necessità speciali sarà fruibile come ogni anno a partire dalla terza settimana di giugno. A gestirla, sarà l’Ats che che aveva vinto il bando due anni fa, grazie alla possibilità di proroga per un’ulteriore annualità. Gli spazi a disposizione comprendono oltre alla spiaggia, anche una pineta e un locale adibito a palestra che negli ultimi due anni è stato oggetto di riqualificazione in cui potranno essere svolte attività di svago e laboratori. Il servizio sarà fruibile tutti i giorni – dalla terza settimana di giugno sino alla settimana precedente l’inizio delle scuole –, domenica compresa, dalle 9 alle 19. Per quanto riguarda i danni causati dalla tromba d’aria della all’attrezzatura di proprietà della Pro disabili, l’amministrazione fa sapere che è stato attivato il sinistro alla compagnia assicuratrice del Comune e di essere in attesa di un responso.