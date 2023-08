Arena estiva dell’Italia L’etica di Almodovar spiegata dal critico Butera

Non solo cinema nella serata in piazza Niccolò V. L’arena estiva del Cinema Italia di Sarzana, allestita all’aperto, propone stasera la presentazione del libro di Renato Butera dal titolo ’La morale del deseo. La dimensione etica dei film di Almodovar’. A seguire il film ’La legge del desiderio’ in versione restaurata. Renato Butera (nella foto) è professore di Cinema e comunicazione all’Università Pontificia Salesiana di Roma e tra le sue pubblicazioni più importanti va ricordata ’Fellini e il Sacro. Studi e testimonianze’, scritta insieme Davide Bagnaresi e Guido Benzi. Questa sera, venerdì, alle 21.30 la presentazione del libro si inserisce nella serie di film del regista spagnolo inseriti nella programmazione del cinema all’aperto iniziata a luglio he proseguirà per tutto il mese di agosto.

L’arena proseguirà fino a giovedì 31 agosto con una grande varietà di proposte, dal cinema d’autore con il noir coreano ’Decision to Leave’ di Park Chan-wook (17 e 18 agosto) e l’apprezzato esordio alla regia di Giuseppe Fiorello ’Stranizza d’amuri’ (19 e 20 agosto) a tre serate dedicate a una selezione di cortometraggi (22, 23 e 24 agosto), fino a film destinati al grande pubblico, come il blockbuster dell’estate ’Barbie’ di Greta Gerwig (25, 26 e 27 agosto).