Arcola come la vorrebbero i ragazzi: "Luoghi per l’incontro e la musica"

Il territorio comunale, come lo vorrebbero i giovani: spazi per gli amici a quattro zampe, piste ciclabili, luoghi in cui incontrarsi e suonare, tutela dell’ambiente e del fiume. Sono solo alcune delle proposte che il consiglio comunale dei ragazzi ha avanzato durante l’ultima seduta che si è svolta lunedì mattina nella sala Pentagona. Il 3 marzo due delegati arcolani parteciperanno al consiglio regionale; l’8 maggio tutto il consiglio dei ragazzi sarà a Genova in preparazione degli stati generali della partecipazione.

"Le loro richieste sono state un grande motivo di orgoglio e di compiacimento – spiega la sindaca Monica Paganini –, perché hanno dimostrato da parte di questi ragazzi un grande senso di attaccamento e appartenenza al proprio territorio. Riferirò quanto richiesto alla giunta e al consiglio per il passaggio successivo". Per la sindaca, gli studenti scelti per rappresentare i loro coetanei hanno dimostrato serietà, disciplina, volontà di raggiungimento degli obiettivi dando l’esempio agli adulti: "I nostri giovani hanno assunto con serietà e proseguono nell’incarico con grande responsabilità e rispetto per le istituzioni. Verrebbe da dire... a dispetto di alcuni Grandi adulti che hanno perso la via del rispetto del patto sociale. È una speranza la loro voglia di partecipare, con entusiasmo propositivo su progetti per il territorio, per la scuola, per lo sport, per il tempo libero, per gli animali".

Nel frattempo la sindaca ha anticipato che relativamente alle aree di sgambamento cani, l’amministrazione sta lavorando, insieme al comando di Polizia municipale, su un progetto che prevede ben tre spazi dedicati: al Ponte di Arcola, a Romito Magra e nella zona del Termo Pianazze. Il progetto coinvolgerà anche i Comitati di zona di prossima costituzione.