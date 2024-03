Arcola Attenti a truffe e raggiri. Due incontri con i carabinieri

Attenzione alle truffe e ai raggiri. Il fenomeno, che colpisce soprattutto persone in condizioni di fragilità, come gli anziani, non conosce tregua neanche nel territorio della Val di Magra e per questo l’amministrazione comunale di Arcola ha deciso di organizzare, in collaborazione con il comando Carabinieri di Sarzana e la locale stazione di Arcola, due incontri aperti con la cittadinanza su questo delicato tema. Gli appuntamenti sono stati fissati per sabato 23 marzo alle ore 9.30 a Romito Magra, nei locali della Pubblica Assistenza Humanitas, e sabato 6 aprile alle ore 9.30 al Ponte di Arcola nella sala polivalente. I militari potranno sensibilizzare i cittadini sugli espedienti maggiormente utilizzati dai malviventi per raggirare le vittime e dare consigli utili su come reagire nel casi si sospetti di trovarsi di fronte a un tentativo di truffa.