"Arco: Un Evento per Bambini e Famiglie per Sperimentare Yoga e Gioco dell'Oca"

Appuntamento domani dalle 16.30 alle 19 all’ex Opificio Ceramica Vaccari con il progetto Arco che vuol farsi conoscere ancora meglio all’interno dei territori in cui opera dopo il primo anno di lavoro. In programma un evento dedicato a bambini e famiglie per sperimentarsi nello yoga, in atelier e nel grande gioco dell’oca. Il progetto Arco a Santo Stefano offre inoltre uno spazio crativo per bambini 1-6 anni e famiglie, “Gli Arco-nauti”, nei locali del nido d’infanzia Castello Magico gestito da Cooperativa Coopselios, in piazza Cerri. Lo spazio bambini-famiglie è un servizio integrativo organizzato in modo da accogliere adulti e bambini in un luogo pensato per loro, per stare piacevolmente insieme, conoscersi, giocare e condividere esperienze. E’ aperto il giovedì dalle 16.30 alle 18.30. Iscrizioni trimestrali, per informazioni Cristiana 331 1836073.