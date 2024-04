Arci Val di Magra Servizi digitali Uno sportello per i cittadini

Come navigare nella rete o imparare a utilizzare i nuovi servizi digitali. Il validissimo sostegno, non soltanto alla fascia più anziana della popolazione, è stato attivato all’Arci Val di Magra nella storica sede di via Landinelli a Sarzana. Nel punto digitale tutti i cittadini potranno usufruire gratuitamente di supporto nell’apprendimento e nell’utilizzo di internet e dei vari servizi. Lo sportello è stato attivato dall’Arci Val di Magra con risorse del Pnrr finanziato dall’Unione Europea, con il patrocinio della Regione e del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È possibile usufruire del servizio ogni martedì e giovedì mattina dalle 10 alle 12, o su appuntamento. Per ulteriori informazioni o per incontri in altre sedi si può contattare il numero 0187 626658.

Il sevizio supporta i cittadini nell’utilizzo autonomo e consapevole del web e delle tecnologie digitali verso una piena fruizione dei servizi pubblici online, come la creazione di un’identità digitale, la prenotazione di visite mediche, il pagamento online delle bollette della pubblica amministrazione, la lettura de QR code, la partecipazione a videoconferenze, l’utilizzo della posta elettronica, dei social network e delle applicazioni più comuni di messaggistica istantanea e molto altro, il tutto all’insegna della protezione dei dati personali e della verifica dell’autenticità delle informazioni.

Intanto Nicola Orlandi che ha svolto il ruolo di facilitatore digitale nel Comune di Luni riscuotendo grande consenso è stato eletto nuovo rappresentate degli operatori di servizio civile universale per la Regione Liguria. Una figura di rappresentanza istituzionale per tutto il territorio regionale non retribuita.

M.M.