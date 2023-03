Approvato il bilancio Più aiuti alle famiglie

L’attenzione ai servizi sociali e alle emergenze del territorio evidenziate purtroppo anche dal periodo di emergenza sanitaria non è mancata nel nuovo bilancio di previsione appena approvato dal Comune di Luni. L’amministrazione, come ha ribadto l’assessore Patrizia De Masi (in foto), infatti ha confermato l’impegno alla realizzazione di tutte le attività e servizi legati al sociale e al sostegno delle categorie più deboli e disagiate. Una risposta dunque all’alzata di scudi arrivata dall’opposizione consigliare che ha, al contrario, lamentato una minor attenzione al settore. Oltre alla conferma dell’assistenza attraverso i contributi economici alle persone in stato di bisogno, all’inclusione sociale, riduzione e esenzione della mensa scolastia e assistenza domiciale e al bando sulla Tari con previsione di agevolazioni legate alla fascia di reddito il Comune di Luni ha dato il via a diversi progetti sociali. "E’ un nostro preciso impegno - ha spiegato l’assessore Patrizia De Masi - continuare nella politica di sostegno alle famiglie e categorie più deboli sia attraverso misure a sostegno della persona, sia grazie alle agevolazioni fiscali parametrate sulle diverse fasce reddituali. Nella programmazione degli eventi culturali estivi si è scelto di dare spazio tra le altre cose anche ad iniziative socioculturali. Tra queste la collaborazione con l’associazione di promozione sociale Aps Parole liberate oltre il muro del carcere, l’avvio del progetto di alfabetizzazione digitale dei nonni di Luni in sinergia con le insegnanti e i ragazzi della scuola secondaria. Il sociale è, e rimarrà sempre per questa amministrazione una priorità".