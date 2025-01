Appello dei genitori per salvare la scuola

Open day per l’iscrizione alla classe prima della scuola Bernabò di Ressora disertati, l’appello delle famiglie: "Venite a conoscere la scuola, vi ricrederete". Gli incontri propedeutici alle iscrizioni al primo anno delle primarie, avvenuti a dicembre, non hanno portato i frutti sperati: nessun genitore si è presentato per le nuove iscrizioni, neanche per informarsi. Le famiglie dei bambini che frequentano o hanno frequentato la scuola si dicono seriamente preoccupate: "Proporremo un nuovo open day. Sarà utile ai genitori un incontro, perché permetterà di capire quale sarebbe l’ambiente scolastico in cui potrebbero vivere i figli, approfondire le conoscenze con i docenti e gli educatori ritenuti eccezionali dalle famiglie degli alunni frequentanti la scuola. Sarà l’occasione per scoprire l’importanza e il valore di una scuola fantastica che non può essere sottovalutata".

Situata su una collinetta lontana dal traffico della città, questa scuola è la sintesi di valori tradizionali la cui storia potrebbe ben presto concludersi amaramente. Occorre intervenire: "Impresa ardua, considerato che negli ultimi anni – scrive la cordata dei genitori – è stato notevole l’impatto della denatalità sul dimensionamento scolastico. Negli anni passati si era pensato anche di trasferire gli iscritti da un plesso all’altro, ma ciò aveva suscitato non poche perplessità, per cui nessun tipo di proposta è stata concretizzata". Gli alunni del plesso sono 25 in totale: "Bambini provenienti da famiglie che hanno fatto una scelta consapevole, legata soprattutto al fatto che gli stessi genitori sono felicissimi di veder crescere il figlio in una classe fatta i pochi bimbi, ma col vantaggio di poterlo seguire in un percorso di studio basato sul modello famiglia".

Cristina Guala