Antiquariato in vetrina a Sarzana. Riapre la mostra nazionale, una trentina gli espositori

Sarzana, 11 agosto 2023 – L’antiquariato va in Fortezza. La cerimonia di questa sera alle 21 "riapre" le porte alla Mostra Nazionale dell’Antiquariato che dopo qualche anno di assenza, e una versione ridotta, riporta in città la tradizione iniziata nel 1978 all’interno delle scuole di viale XXI Luglio. La volontà di riportare un segno caratterizzante della storia antiquaria cittadina, ancora consciuta a livello nazionale anche per l’arte del recupero e restauro dei beni antichi, ha trovato la sinergia tra il Comune di Sarzana, la Direzione Regionale Musei Liguria e l’Associazione Antiquari Sarzanesi con il contributo di Confcommercio e l’organizzazione curata da Elisabetta Sacconi.

Stasera alle 21 le autorità cittadine taglieranno il nastro della rassegna che resterà aperta fin o al 20 agosto dalle 18 fino alla mezzanotte. La Mostra si svilupperà nei due piani delle cellette per proseguire nel padiglione, utilizzato per le rassegne espositive che accompagnano da qualche anno l’inverno sarzanese, intitolato all’antiquaria Fiorella Carelli Carozzi. Saranno una trentina gli antiquari provenienti da tutta Italia che esporranno oggetti di qualità che andranno dai mobili, ai dipinti, ai complementi d’arredo dell’alta epoca ma anche del ‘900, tappeti antichi anatolici e caucasici. Sarà emozionante visitare i sotterranei della Fortezza Firmafede che ospiteranno la mostra collaterale di arte contemporanea dal titolo "Altri luoghi" degli artisti, Paolo Fiorellini e Stefano Lanzardo mentre nell’androne della Firmafede sarà aperto uno spazio ristoro gestito dallo chef sarzanese Giacomo Devoto.

La Mostra Nazionale dell’antiquariato si unisce dunque alle iniziative già avviate dallo scorso fine settimana che stanno animando il centro storico cittadino. Dalle bancarelle della Soffitta nella Strada alla Calandriniana che vede la partecipazione di Sara Antonacci, Selene Bertagnini, Gianmaria Brizzi, Vanessa Cocchetti Covani in arte Edi Corallo, Roberto Merlino, Stefano Russo, Michelangelo Toffetti, Hajar Maarouf. Sono aperte inoltre nel centro storico anche la mostra di ricamo di Alessandra Angelini in collaborazione con l’associazione Fili di Luna al Museo Diocesano e quella fotografica di Fabio Gianardi a Palazzo Bonaparte in via Mazzini. Questa sera inoltre sul palco della musica di piazza De Andrè alle 21.30 è in programma il concerto della band sarzanese "The BitterBeat".

Massimo Merluzzi